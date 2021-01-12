Ученые обнаружили "российский" штамм коронавируса: в организме женщины развилось 18 мутаций

Россиянка со злокачественной лимфомой полгода болела COVID-19, в результате в ее организме развилось 18 новых мутаций коронавируса. Об этом говорится в препринте с описанием случая, опубликованном российскими учеными, пишут "Известия".

Речь идет о 47-летней пациентке. Она заразилась коронавирусом в палате, проходя химиотерапию в апреле. Вплоть до 9 сентября все ее ПЦР-тесты давали положительный результат.

Издание отмечает, что этот штамм может претендовать на звание "российского" по аналогии с "британским". Он относится к той же группе, часть мутаций патогенов совпадает. Две из 18 мутаций идентичны тем, которые были найдены у норок в Дании.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, но у нас в стране секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Британии, поэтому пока новый штамм не удалось обнаружить.