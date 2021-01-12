Помощник экс-схиигумена Сергия не смог обжаловать свой арест

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление об административном аресте Всеволода Могучева – помощника Николая Романова, более известного как отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий.

Напомним, 31 декабря Могучева арестовали на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции.

Ранее родственники Всеволода заявляли, что он был избит. Впоследствии мужчина признавался, что опасается за свою жизнь, и обратился к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.

Решение об аресте помощника Сергия было обжаловано адвокатом Могучева. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, после изучения всех материалов дела было принято решение оставить постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Напомним, сам бывший схиигумен Сергий сейчас находится в Москве: Басманный суд арестовал его на два месяца по целому ряду статей Уголовного кодекса.