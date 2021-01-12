В Югре школьники продолжают учиться дистанционно: но пандемия здесь ни при чем

Школьники Ханты-Мансийского автономного округа продолжают обучение на дому. Однако в этот раз виновником дистанционного обучения стала не пандемия коронавируса, а погода, передает корреспондент Накануне.RU.

С начала недели в регион пришли сорокаградусные морозы. Из-за этого ученики с 1 по 11 классы не учатся в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганска, Югорске, Мегионе, Пыть-Яхе и других муниципалитетах округа.

В Югре актированный день для учеников младших классов объявляется уже при -24 с сильным ветром, при безветренной погоде актировка назначается в -29.