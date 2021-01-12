Администрацию Кизела заподозрили в нарушении конкуренции при подготовке города к отопительному сезону

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы нашло нарушение закона о защите конкуренции администрацией Кизела и ООО "УралГазСтрой". Оно, по версии антимонопольщиков, произошло при заключении в 2019 г. контракта на подготовку города к осеннее-зимнему отопительному сезону 2019-2020 гг., сообщили Накануне.RU в региональном УФАС.

Контракт заключен без конкурентной процедуры под предлогом необходимости ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Закон же говорит о том, что заключения контракта с единственным поставщиком возможно лишь в случае необходимости ликвидировать последствия аварии или чрезвычайной ситуации в сжатые сроки, когда искать подрядчика некогда.

"Проверка показала, что нужда в указанной закупке возникла внезапно. Следовательно, администрация Кизела не имела оснований заключать контракт в обход конкурентных процедур", - сказал заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

Подозрения вызвало также то, что мэрия приняла решение о необходимости провести закупку на обеспечение подготовки города к отопительному сезону 11 июля 2019 г., сам контракт заключила с единственным поставщиком 19 августа, что ставит под сомнение внезапность и чрезвычайность ситуации. Также управление располагает данными, что перед заключением муниципального контракта администрация вела переговоры с "УралГазСтроем". Их итогом стало согласование всех существенных условий подготовки городской системы теплоснабжения к отопительному сезону 2019-20 гг. В частности, цены, а также перечня работ и материалов.

Это и стало причиной возбуждения дела. Санкция статьи предусматривает штраф на должностных лиц в размере до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет.