12 Января 2021
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Общество Пермский край
отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

Администрацию Кизела заподозрили в нарушении конкуренции при подготовке города к отопительному сезону

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы нашло нарушение закона о защите конкуренции администрацией Кизела и ООО "УралГазСтрой". Оно, по версии антимонопольщиков, произошло при заключении в 2019 г. контракта на подготовку города к осеннее-зимнему отопительному сезону 2019-2020 гг., сообщили Накануне.RU в региональном УФАС.
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Контракт заключен без конкурентной процедуры под предлогом необходимости ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Закон же говорит о том, что заключения контракта с единственным поставщиком возможно лишь в случае необходимости ликвидировать последствия аварии или чрезвычайной ситуации в сжатые сроки, когда искать подрядчика некогда.

"Проверка показала, что нужда в указанной закупке возникла внезапно. Следовательно, администрация Кизела не имела оснований заключать контракт в обход конкурентных процедур", - сказал заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

Подозрения вызвало также то, что мэрия приняла решение о необходимости провести закупку на обеспечение подготовки города к отопительному сезону 11 июля 2019 г., сам контракт заключила с единственным поставщиком 19 августа, что ставит под сомнение внезапность и чрезвычайность ситуации. Также управление располагает данными, что перед заключением муниципального контракта администрация вела переговоры с "УралГазСтроем". Их итогом стало согласование всех существенных условий подготовки городской системы теплоснабжения к отопительному сезону 2019-20 гг. В частности, цены, а также перечня работ и материалов.

Это и стало причиной возбуждения дела. Санкция статьи предусматривает штраф на должностных лиц в размере до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет.

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Администрацию Кизела заподозрили в нарушении конкуренции при подготовке города к отопительному сезону

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Теги: Кизел, УФАС по Пермскому краю, отопительный сезон



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