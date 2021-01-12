Число пострадавших в аварии с военными автобусами в Подмосковье выросло до 50

Количество пострадавших военнослужащих в серьезном ДТП на Новой Риге в Подмосковье достигло 50, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 11 января при столкновении грузовика с колонной военных автобусов погибли четверо военнослужащих.

Водитель большегруза задержан. По предварительным данным, он не справился с управлением, сообщили в Минобороны.

Telegram-канал Mash писал, что автобусы принадлежат учебному центру одной из военных частей, он занимается подготовкой водителей для Минобороны.