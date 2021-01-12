12 Января 2021
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COVID-19 (2020) | Фото: Накануне.RU

Россияне не верят в окончание пандемии в 2021 году - опрос

Почти половина россиян (48%) не ждет, что пандемия коронавируса закончится в наступившем 2021 году. Об этом свидетельствует опрос сервиса Работа.Ру. Но при этом есть и оптимисты: 7% опрошенных считают, что пандемия закончится еще до окончания зимы, 15% рассчитывают на снижение заболеваемости COVID-19 этой весной, передает РИА Новости.

Еще 18% жителей России отметили, что пандемия может завершиться этим летом. 5% респондентов считают, что коронавирус отступит осенью этого года, а 8% опрошенных отметили следующую зиму.

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Россияне не верят в окончание пандемии в 2021 году - опрос

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Теги: россияне, пандемия коронавируса, опрос



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