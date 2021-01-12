В Челябинской области за сутки скончались 15 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 289 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 39 тыс. 685 человек.

В настоящий момент в регионе 13 тыс. 343 заболевших. За сутки выписаны 387 человека, всего в регионе выздоровели 24 тыс. 888 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 15 человек, из них девять от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.