12 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
пожар на улице Рассветная (2021) | Фото: Накануне.RU

"Трупы уже были": житель дома на Рассветной о трагедии с гибелью восьми человек. ФОТО 18+

Житель дома на улице Рассветная, 7 в Екатеринбурге, где сегодня ночью произошел страшный пожар с гибелью восьми человек, рассказал, как все случилось и как ему удалось спастись.

"Я на всю квартиру кричу: "Пожар!". Бабушка тут же на балкон, я хватаю все вещи: шубу, куртку, еще несколько полотенец, и просто выбегаю оттуда, чтобы не надышаться угарным газом. Посидели, подождали. Ждали мы минут 10, пока придут спасатели. Как только они зашли, я тут же пошел открывать все окна, чтобы все выветрилось. Первым делом бабушку в противогаз – и вывели. Спасли", - рассказал Накануне.RU Александр.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

пожарные, пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

По его словам, в квартире, где произошел пожар, жила неблагополучная семья, которая периодически выпивала. С 17-летним парнем, проживавшим в этой квартире, они учились в одной школе. По словам молодого человека, тот выжил и находится в больнице, а о судьбе его родителей ничего неизвестно. Александр рассказал, что когда его эвакуировали с седьмого этажа, он видел тела жертв пожара.

"Трупы уже были. Два лежали на первом этаже и два снаружи", - уточнил он.

Как передает корреспондент Накануне.RU с места событий, у подъезда до сих пор лежат тела погибших.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

Ранее в мэрии Екатеринбурга также заявляли, что пожар с гибелью восьми человек на Рассветной мог произойти из-за неблагополучной семьи.

Напомним, ситуацию держит под контролем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

пожарные, пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

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"Трупы уже были": житель дома на Рассветной о трагедии с гибелью восьми человек. ФОТО 18+

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Теги: Рассветная, пожар, жильцы, Екатеринбург



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