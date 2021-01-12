На Южном Урале КСП проверит администрацию района

Контрольно-счетная палата Челябинской области начинает проверку в Катав-Ивановском районе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП, проверка начнется с 18 января. Аудиторы проверят расходы на реализацию государственных программ и региональных проектов, государственные закупки, а также управление муниципальным имуществом и земельными участками.

Стоит отметить, что проверка включена в годовой план работы КСП.

Напомним, в ноябре в Катав-Ивановском районе сорвали выборы главы муниципалитета. Большинство депутатов проголосовали против единственного кандидата действующего главы района Евгения Киршина, который руководил муниципалитетом с 2011 года. В муниципалитете был объявлен новый конкурс, участие в котором принимают 13 человек.