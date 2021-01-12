Мошенники взломали страницу пилота-героя Дамира Юсупова в Instagram

Злоумышленники взломали страницу пилота "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова в Instagram. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Внимание! Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги Героя России, пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", - предупредили в компании.

На момент написания этой новости в профиле Юсупова (не верифицирован, имеет более 6 тыс. подписчиков) было два сообщения от мошенников и две сторис, в одной из которых размещен скан паспорта пилота. Мошенники от лица Дамира написали, что мать пилота, якобы, попала в страшное ДТП в Москве и ей срочно нужны деньги на операцию. Там же приводятся реквизиты банковской карты, на которую они просят переводить деньги.