Пожар с гибелью восьми человек в Екатеринбурге мог произойти из-за неблагополучной семьи

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов лично выехал на место пожара в многоквартирном доме на улице Рассветная, 7, где минувшей ночью погибли восемь человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по словам градоначальника, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем в одной из квартир.

"В доме тепло не выключали, сейчас обесточен только один подъезд, где произошел инцидент. К 10 утра там должны включить свет, на верхние этажи в свои квартиры люди уже начали возвращаться. Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим. Семья, где был очаг возгорания, к сожалению, по предварительным данным, неблагополучная", - рассказал Алексей Орлов.

Напомним, ситуацию держит под контролем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело.