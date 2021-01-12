12 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
пожар на улице Рассветная (2021) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Пожар с гибелью восьми человек в Екатеринбурге мог произойти из-за неблагополучной семьи

Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов лично выехал на место пожара в многоквартирном доме на улице Рассветная, 7, где минувшей ночью погибли восемь человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по словам градоначальника, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем в одной из квартир.

"В доме тепло не выключали, сейчас обесточен только один подъезд, где произошел инцидент. К 10 утра там должны включить свет, на верхние этажи в свои квартиры люди уже начали возвращаться. Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим. Семья, где был очаг возгорания, к сожалению, по предварительным данным, неблагополучная", - рассказал Алексей Орлов.

Напомним, ситуацию держит под контролем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

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Пожар с гибелью восьми человек в Екатеринбурге мог произойти из-за неблагополучной семьи

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Теги: пожар, Рассветная, семья, Орлов, Екатеринбург



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