12 Января 2021
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Снимок коронавируса, полученный методом негативного контрастирования в новосибирской лаборатории &quot;Вектор&quot;. (2020) | Фото: Роспотребнадзор/ФБУН ГНЦ ВБ Вектор

ВОЗ: В мире в 2021 году не появится коллективный иммунитет к COVID-19

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что мир не сможет достичь в 2021 году коллективной иммунизации от коронавируса.

В связи с этим специалист ВОЗ отметила необходимость скорейшего начала массовой вакцинации среди наиболее уязвимых слоев населения.

Сваминатан добавила, что меры по предотвращению распространения инфекции требуется соблюдать как минимум до конца года, пишет Regnum.

Ранее в ВОЗ заявляли, что от 60% до 80% населения Земли должны быть вакцинированы или иметь естественные антитела для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.

В организации отмечали, что человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет к COVID-19.

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ВОЗ: В мире в 2021 году не появится коллективный иммунитет к COVID-19

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Теги: воз, коронавирус, коллективный иммунитет



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