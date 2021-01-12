Имущество завода имени Дзержинского могут продать единым лотом

Судьба машиностроительного завода имени Дзержинского (ЗиД) будет решена 29 января - на собрании кредиторов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным, опубликованным на сайте ЕФРСБ, повестка заседания состоит из трех вопросов. Первый - отчет конкурсного управляющего Льва Шляпина о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства, также кредиторам предстоит рассмотреть вопрос о продолжении хозяйственной деятельности должника и утвердить порядок продажи имущества предприятия.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники, конкурсный управляющий считает, что ЗИД должен продолжать производственную деятельность в условиях конкурсного производства, а его имущественный комплекс должен продаваться на торгах единым лотом, поскольку это позволит сохранить производство и продать имущество по более высокой цене.

Напомним, завод им. Дзержинского находится в состоянии банкротства с 2006 года. Предприятие накопило почти 34 млн руб. долга перед компаниями "Новогор-Прикамье" и "Пермводоканал" - которые и стали инициаторами банкротства. Конкурсное производство было введено в 2009 г.

По состоянию на август прошлого года общая сумма задолженности ЗиДа составляет 785 млн руб. Задолженность перед кредиторами, которые включены в реестр, на 29 августа прошлого года составляет более 392,1 млн руб. Основной из них — федеральная налоговая служба, которая контролирует более 88% голосов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее с проблемами предприятия решил разобраться губернатор края Дмитрий Махонин. По его словам, "мы (власти) годами занимались культурой, вместо того, чтобы заниматься промышленностью". Вместе с тем положение завода до сих пор остается трудным.