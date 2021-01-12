Инаугурация Байдена: без Трампа, но с Россией

На инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января в Вашингтоне, будет присутствовать посол России. Американская сторона направила в адрес нашей страны приглашение на церемонию, передает РИА Новости. Приглашение послов иностранных государств на инаугурацию – традиционная практика как в США, так и в других странах, в том числе и в России.

А вот отсутствие уходящего президента на церемонии – редкость. Но именно так, вероятно, произойдет в США в этот раз: ранее Дональд Трамп заявил, что не собирается участвовать в инаугурации своего соперника, победу которого он официально так и не признал.