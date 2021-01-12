Куйвашев дал поручения Орлову после страшного пожара на Рассветной
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре в Екатеринбурге.
Напомним, трагедия случилась сегодня ночью на улице Рассветная. Погибли восемь человек.
Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, главе региона доложено о пожаре, губернатор держит ситуацию под своим контролем. Уже организовано взаимодействие со всеми оперативными службами и городской администрацией, временно исполняющему обязанности главы Екатеринбурга Алексею Орлову поручено обеспечить нуждающихся жильем из маневренного фонда.
Евгений Куйвашев также выразил соболезнования родным и близким трагически погибших людей.
Всего, по данным МЧС, из подъезда дома были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. В условиях холодов на базе гимназии №176 оперативно развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов, в настоящее время в ПВР находятся 52 человека. Остальные жители возвращаются домой.
Ранее была названа предварительная причина пожара на Рассветной.