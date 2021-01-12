Куйвашев дал поручения Орлову после страшного пожара на Рассветной

12 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев дал поручения Орлову после страшного пожара на Рассветной

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре в Екатеринбурге.

Напомним, трагедия случилась сегодня ночью на улице Рассветная. Погибли восемь человек.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, главе региона доложено о пожаре, губернатор держит ситуацию под своим контролем. Уже организовано взаимодействие со всеми оперативными службами и городской администрацией, временно исполняющему обязанности главы Екатеринбурга Алексею Орлову поручено обеспечить нуждающихся жильем из маневренного фонда.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Евгений Куйвашев также выразил соболезнования родным и близким трагически погибших людей.

Всего, по данным МЧС, из подъезда дома были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. В условиях холодов на базе гимназии №176 оперативно развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов, в настоящее время в ПВР находятся 52 человека. Остальные жители возвращаются домой.

Ранее была названа предварительная причина пожара на Рассветной.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев дал поручения Орлову после страшного пожара на Рассветной

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, Орлов, пожар, Рассветная, поручения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 12.01.2021 09:11 Мск "Трупы уже были": житель дома на Рассветной о трагедии с гибелью восьми человек. ФОТО 18+
Ранее 12.01.2021 08:47 Мск Пожар с гибелью восьми человек в Екатеринбурге мог произойти из-за неблагополучной семьи

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2021 08:00 Мск Названа предварительная причина пожара с гибелью восьми человек в Екатеринбурге
Ранее 12.01.2021 04:15 Мск Пожар в жилом доме Екатеринбурга: восемь человек погибли

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети