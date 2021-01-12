В Перми продлена проверка обстоятельств смерти главы колонии "Белый Лебедь"

Следователи продлили срок доследственной проверки по факту смерти бывшего начальника исправительной колонии "Белый лебедь" Ашота Саркисяна, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

Согласно УПК, стандартный срок такой проверки – трое суток, но он может быть продлен максимум до тридцати. Затем следователь должен принять решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в этом, либо о направлении материала по подследственности или в суд, если речь идет о делах частного обвинения.

Напомним, о смерти Саркисяна стало известно 4 января. Ранее он на своем "Toyota Land Cruiser" врезался в Ford Focus на улице Панфилова. Пассажирка машины угодила в больницу. Бывшего главу ИК для пожизненно осужденных нашли в машине с пистолетом в руке. Отметим, в 2019 г. сына погибшего, майора Эдгара Саркисяна, осудили за взяточничество и отправили на семь лет в колонию строгого режима.