США вернули Кубу в список стран, спонсирующих терроризм

Администрация Дональда Трампа вернула Кубу в список государств, спонсирующих терроризм в США. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Куба укрывает американских преступников и лидеров колумбийских повстанцев. Reuters пишет, что такой шаг за девять дней до истечения полномочий Трампа может серьезно осложнить попытки команды Джо Байдена возродить "разрядку" между двумя странами времен Барака Обамы.

Помпео также указал на поддержку Кубой Николаса Мадуро – президента Венесуэлы.

"Этими действиями мы еще раз привлечем правительство Кубы к ответственности и дадим четкий сигнал: режим Кастро должен прекратить свою поддержку международного терроризма и подрыва правосудия США", - говорится в заявлении Помпео.

США исключили Кубу из этого списка в 2015 году.