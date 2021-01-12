В Челябинске в ДТП с маршруткой пострадала девушка

В Челябинске маршрутка столкнулась с Ладой Калиной. После удара легковой автомобиль сбил пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла вечером 11 января на Свердловском проспекте напротив дома №11/1.

Водитель маршрутного ПАЗ, двигаясь по регулируемому перекрестку, совершил столкновение с движущимся в перпендикулярном направлении автомобилем Лада Калина. После удара легковой автомобиль сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП девушка получила травмы.