Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Монголии. Толчки ощутили в России

Вблизи границы России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Подземные толчки были зафиксированы минувшей ночью на 30 км южнее монгольского населенного пункта Турт и на 271 км юго-западнее Ангарска (Иркутская область).

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что после землетрясения было зафиксировано три афтершока (повторных толчка).

В Красноярске также были зафиксированы подземные толчки, в зданиях колебался пол и раскачивались люстры, сообщает Regnum.

Кроме того, отголоски сильного землетрясения, произошедшего в Монголии, ощутили и новосибирцы. О разрушениях или пострадавших в российских регионах пока информации не поступало.