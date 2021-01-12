12 Января 2021
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Сейсмограф шкала землетрясения (2011) | Фото:fr.worldpoi.info

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Монголии. Толчки ощутили в России

Вблизи границы России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Подземные толчки были зафиксированы минувшей ночью на 30 км южнее монгольского населенного пункта Турт и на 271 км юго-западнее Ангарска (Иркутская область).

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что после землетрясения было зафиксировано три афтершока (повторных толчка).

В Красноярске также были зафиксированы подземные толчки, в зданиях колебался пол и раскачивались люстры, сообщает Regnum.

Кроме того, отголоски сильного землетрясения, произошедшего в Монголии, ощутили и новосибирцы. О разрушениях или пострадавших в российских регионах пока информации не поступало.

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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Монголии. Толчки ощутили в России

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Теги: землетрясение, монголия, россия



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