12 Января 2021
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Общество В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий

Группа депутатов ЛДПР 12 января внесет в Госдуму проект закона о возможности индексировать страховые и социальные пенсии чаще одного раза в год.

С 2019 по 2025 год предусмотрено увеличение размеров страховых пенсий и фиксированной выплаты к ним один раз в год с 1 января. Документом предлагается в 2021-2024 годах с 1 апреля корректировать размер страховой пенсии исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.

В случае если годовой рост среднемесячной зарплаты в стране превысит инфляцию за этот же год, с 1 апреля страховая пенсия дополнительно увеличивается на разницу между ростом зарплаты и инфляцией, сообщает ТАСС.

Напомним, 5 января президент Владимир Путин на совещании, посвящённом социальным вопросам, рассказал об индексации пенсий в наступившем году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля. "С 1 января текущего года у нас уже заложена очередная индексация пенсий на 6,3%, то есть выше уровня инфляции", - сказал Путин.

Президент уточнил, что "ресурсы для этого заложены".

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В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий

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Теги: пенсия, пенсионеры,



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