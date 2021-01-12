Житель Серова задержан при получении на почте разобранного пистолета "ТТ"

Полицейские и оперативники Серова задержали безработного мужчину 1965 года рождения, подозреваемого в незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мужчину задержали в тот момент, когда он забирал на почте посылку, внутри которой находился разобранный пистолет "ТТ". Разрешение на право ношения и хранения данного оружия у него не было.

При обысках в квартире и частном доме подозреваемого полицейские изъяли около 20 предметов, конструктивно схожих с револьверами, пистолетами "Маузер", "Парабеллум", "Reck" и других. Также изъяты более 5 тыс. патронов различного калибра и основные части оружия. По данному факту заведено уголовное дело, арсенал изъят.

Напомним, оперативники Ростова-на-Дону задержали жителя одного из многоквартирных домов.

Он подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия - в подвале дома был обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов из гранат, запалов, пистолетов и прочего оружия.