Конгрессмены заблокировали резолюцию об отстранении Трампа по 25-й поправке

В США конгрессмены-республиканцы заблокировали внесенную на рассмотрение демократами резолюцию с призывом к вице-президенту страны Майку Пенсу отстранить от власти действующего американского президента Дональда Трампа.

По мнению демократов, Трамп не может продолжать занимать пост главы государства после того, как поддержал беспорядки в здании Капитолия 6 января, сообщает "Коммерсант".

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа устроили штурм Белого дома. Они собрались в тот момент, когда Джо Байдена собирались утвердить в качестве нового президента США. В Капитолии между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошло несколько стычек. Охрана открыла огонь, в итоге погибла девушка, еще несколько человек пострадали.