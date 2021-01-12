12 Января 2021
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Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

РФПИ: в ближайшее время "Спутник V" зарегистрируют еще в десяти странах

В январе текущего года российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована еще в десяти странах мира.

Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, это должно произойти к концу месяца, сообщает ТАСС.

Тем временем, российский препарат от коронавируса зарегистрирован в Палестине и Алжире. Эти страны стали первыми, зарегистрировавшими российскую вакцину на Ближнем Востоке и в Африке соответственно.

Как сообщалось, вскоре в России начнётся производство десятков миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V". Производители вакцины улучшили свои производственные планы и смогут производить указанные объёмы доз, начиная с февраля.

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РФПИ: в ближайшее время "Спутник V" зарегистрируют еще в десяти странах

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Теги: РФПИ, вакцина, коронавирус



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