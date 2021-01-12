Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных владельцев Hyundai

Роскомнадзор потребовал от компании Hyundai предоставить сведения о возможной утечке персональных данных 1,3 млн владельцев автомобилей.

По данным ведомства, обращения от граждан по поводу утечки не поступали. Однако если об этом подтвердится, Роскомнадзор попросит Hyundai сообщить о причинах ее возникновения и мерах, принятых для минимизации рисков доступа к данным, сообщает "Интерфакс".

Ранее появилась информация о том, что база данных 1,3 млн российских автовладельцев Hyundai выставлена на продажу в интернете.

Напомним, из-за утечки в открытый доступ данных трехсот тысяч москвичей, переболевших коронавирусом, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в ближайшее время обсудит проблему защиты данных. Там же готовят законопроект об усилении ответственности за незаконный оборот персональных данных.