Используемое во время кибератаки на правительство США ПО похоже на инструменты русских хакеров

"Лаборатория Касперского" опубликовала исследование, согласно которому, вредоносное программное обеспечение, которое было применено во время атаки хакеров на правительственные учреждения США в декабре 2020 года, сходно с инструментами, которые связывают с русскими хакерами.

Аналитики компании при этом отмечают, что это не означает, что за атаками стоят одни и те же хакеры или, что между ними точно есть связь, пишет "Коммерсант".

Ранее американские СМИ сообщили о взломе "российскими хакерами" серверов министерства финансов и торговли США. Так, по данным Reuters (издание ссылается на источник, "знакомый с ситуацией"), "хакеры, работающие на Россию, отслеживают внутренний почтовый трафик ведомства, и "власти опасаются, что это может быть лишь верхушкой айсберга".