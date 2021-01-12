12 Января 2021
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Схрон с взрывчатыми веществами в Верхней Пышме (2019) | Фото: Управление ФСБ России по Свердловской области

Крупный схрон оружия и боеприпасов найден в Ростове-на-Дону

Оперативники Ростова-на-Дону задержали жителя одного из многоквартирных домов.

Он подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия - в подвале дома был обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов из гранат, запалов, пистолетов и прочего оружия.

По данным полиции, мужчина незаконно хранил основные части и комплектующие оружия, оборудование для изготовления боеприпасов.

Подозреваемый задержан, на него заведены уголовные дела, сообщает "Коммерсант".

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Крупный схрон оружия и боеприпасов найден в Ростове-на-Дону

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Теги: боеприпасы, оружие



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