Все желающие москвичи могут привиться от коронавируса

Сеть частных клиник "Медси" приступила к вакцинации москвичей от COVID-19 отечественным препаратом "Спутник V".

Прививку уже получили 615 человек. Вакцинироваться могут только имеющие московскую прописку. При этом вакцина предоставляется бесплатно, однако необходимо оплатить ее введение (650 руб.) и консультацию терапевта (1200 руб.), сообщает ТАСС.

Как сообщалось, вакцинация для новых групп населения открывается в Москве со среды, 13 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Речь идет о людях, работающих в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, социального обслуживания населения, управления недвижимостью, а также в туристической сфере.