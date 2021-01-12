12 Января 2021
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Все желающие москвичи могут привиться от коронавируса

Сеть частных клиник "Медси" приступила к вакцинации москвичей от COVID-19 отечественным препаратом "Спутник V".

Прививку уже получили 615 человек. Вакцинироваться могут только имеющие московскую прописку. При этом вакцина предоставляется бесплатно, однако необходимо оплатить ее введение (650 руб.) и консультацию терапевта (1200 руб.), сообщает ТАСС.

Как сообщалось, вакцинация для новых групп населения открывается в Москве со среды, 13 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Речь идет о людях, работающих в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, социального обслуживания населения, управления недвижимостью, а также в туристической сфере.

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Все желающие москвичи могут привиться от коронавируса

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Теги: Москва, коронавирус



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