Армения продлила карантин по коронавирусу на полгода

Власти Армении продлили введенный для борьбы с COVID-19 карантин до 11 июля.

Прежние сроки истекли 11 января. Иностранным гражданам разрешается въезжать в страну не только воздушным транспортом, но и через наземные пропускные пункты. Для этого необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сообщает РИА "Новости".

По последним данным, в Армении с начала эпидемии заразились 162,3 тыс. человек.

Как сообщалось, президент Армении Армен Саркисян непросто переносит коронавирус. Об этом сообщила его помощница Асмик Петросян.

Напомним, недавно стало известно, что Саркисян заразился COVID-19. После этого руководитель страны самоизолировался.