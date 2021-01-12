Международные разработчики ковид-паспортов предложили России объединить системы

Международные разработчики COVID-паспортов предложили Российскому фонду прямых инвестиций включиться в работу для создания взаимозаменяемых систем.

"Те системы международные, которые создают ковидные паспорта, обратились в РФПИ с просьбой интегрироваться в их системы, чтобы они стали взаимозамещаемые",— сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает "Первый канал".

Введение ковид-паспортов с международной сертификацией может стать шагом к тому, что прививки некоторыми вакцинами просто не будут признаваться "развитыми странами", то есть российская вакцина будет объявлена "неправильной". Такое мнение высказал независимый политолог Сергей Михеев.

Он также считает саму идею введения ковид-паспортов дискриминационной, поскольку многим просто нельзя или нежелательно вакцинироваться, не говоря уже о праве выбора человека.