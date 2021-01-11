Нам не удалось решить самый чувствительный вопрос - о пленных, - Пашинян по итогам визита в Москву

Премьер Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подвели итоги визита в Москву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трёх стран, подписавших заявление от 9–10 ноября 2020 г., говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре–ноябре. Одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций", - сказал Алиев.

Это та сфера, отметил глава Азербайджана, которая "может придать очень большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность, потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей".

"Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе", - сказал он.

Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что "сторонам не удалось решить вопрос военнопленных, и это самый чувствительный, болезненный вопрос".