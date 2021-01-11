Количество пострадавших в ДТП с военными в Москве выросло до 43

В Подмосковье продолжается подсчёт пострадавших в аварии с участием военных, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В результате ДТП на Новорижском шоссе погибли четыре человека, ещё 43 – пострадали, цитирует РИА Новости сообщение подмосковных властей. Все они были доставлены в медицинские организации. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, грузовик въехал в колонну военных автобусов ("ПАЗ"). Вскорен стало известно о смерти то ли двух, то ли четырёх пострадавших. Telegram-канал "Mash" сообщил, что автобусы принадлежат учебному центру одной из военных частей, он занимается подготовкой водителей для Минобороны.