11 Января 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом Москва
шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Условия соглашения по Нагорному Карабаху соблюдается, - Путин по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном

В Москве завершилась встреча Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Путин поблагодарил гостей за приезд в Москву, чтобы обсудить вопросы, связанные с исполнением условий мирного нашего соглашения от 9 ноября 2020 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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"Мы пришли к выводу, что условия этого соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьёзных инцидентов. Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами. В Нагорный Карабах, как я уже говорил в начале нашей сегодняшней встречи, вернулось больше 48 тыс. перемещённых лиц и беженцев. Идёт настойчивая работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилых строений, социальной инфраструктуры", - сказал президент России.

Сегодняшнюю встречу Путин считает "исключительно важной и полезной", поскольку "стороны смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе".

"Речь идёт о конкретных шагах по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств – Азербайджана, Армении и России. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Реализация этих соглашений пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу, и, без всякий сомнений, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации", - сказал Путин.

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Условия соглашения по Нагорному Карабаху соблюдается, - Путин по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном

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Теги: Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян



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