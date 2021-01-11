СМИ: Уфа может подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030

Власти Башкирии могут подать заявку на проведение Олимпийских игр 2030 года в Уфе. Но сначала должна стартовать соответствующая кампания города-кандидата, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя главы республики Диану Исханову.

"Идея такая действительно есть, как идея. Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки", - сообщила Ихсанова. Олимпийские игры проводились в СССР и России дважды – в 1980-м году в Москве (летние Игры) и в 2014 году в Сочи (зимние Игры).