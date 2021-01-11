В аэропорту Челябинска женщина ударила дочь по голове сумкой с посудой

В аэропорту Челябинска жительница Краснодарского края ударила несовершеннолетнюю дочь. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 января. Женщина ударила сумкой с посудой по голове своей дочери в аэропорту.

"Принимая во внимание характер неправомерных действий и нарушение прав ребенка, Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних", - говорится в сообщении.