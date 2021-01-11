В Перми проверяют состояние всех временных строительных ограждений

В Перми проверяют состояние всех временных строительных ограждений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Проверку ограждений и конструкций возле жилых домов проводят сотрудники административно-технической инспекции. Сообщается, что с 30 декабря по 10 января специалисты администраций районов и городской административно-технической инспекции проверили более 2,6 тысяч многоквартирных домов.

В адрес нарушителей будут направлены уведомления об устранении выявленных нарушений. Также ведется контроль за уборкой снега и наледи с крыш зданий.

Напомним, 9 января в центре Перми обрушился строительный деревянный переход, установленный в начале года в рамках капитального ремонта здания.

В результате ЧП одна женщина погибла от травм, вторая госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Проверку проводит также прокуратура края.

Ремонтные работы в доме выполняла компания "АудитЭнергоПроект". По договору с подрядчиком ремонт крыши должен быть завершен до 30 ноября 2021 года.

После трагедии в отставку ушел глава регионального фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов.