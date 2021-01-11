Свердловского депутата Госдумы заподозрили в неуплате налогов на крупную сумму

Депутата Госдумы от Свердловской области Игоря Торощина заподозрили в неуплате налогов на почти 2 млн руб. Однако сам парламентарий все опроверг.

По данным нашего источника, якобы представитель ЛДПР не уплатил в бюджет 1 млн 937 тыс. руб. после продажи коттеджа и земельного участка в одном из элитных жилых комплексов под Екатеринбургом, сделка стоимостью около 15 млн руб. была совершена в 2019 году.

Предположительно, земельный участок находился в собственности у господина Торощина с 2017 года, а жилой дом – с 2018, то есть менее предельного срока (пяти лет) владения недвижимым имуществом, который освобождает налогоплательщика от уплаты налога на доход физического лица.

По данным инсайдера, Ирбитская межрайонная прокуратура по поручению Генпрокуратуры РФ начала проверку совместно с межрайонной ИФНС №13.

Сам Игорь Торощин не стал отрицать, что сделка по продаже была, однако заявил, что все налоги с нее он заплатил в 2020 году.

"Люди понимают, что выборы впереди, поэтому начинают всякую грязь собирать. Мы платим налоги на следующий год. В 2019 году была продажа дома и земельного участка. Все налоги мной уплачены в 2020 году", - рассказал депутат Накануне.RU.

По его словам, ни о какой проверке прокуратуры и ИФНС ему неизвестно.

"Это бред. Все налоги уплачены. Кому-то я как кость в горле перед выборами, начинают из пальца высасывать какие-то непонятные события, которые не соответствуют действительности", - заключил Игорь Торощин.

Стоит отметить, что согласно опубликованной декларации депутата за 2018 год, в его собственности были земельный участок для индивидуальной жилой застройки площадью 680 кв.м и жилой дом площадью 182 кв.м. В декларации за 2019 год этой недвижимости уже нет.

Накануне.RU обратилось в Генпрокуратуру за комментарием – есть ли какие-то претензии к депутату и проводится ли проверка. В ведомство направлен запрос.