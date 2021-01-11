Четыре человека погибли, 10 пострадали в ДТП с военными автобусами в Москве

Авария с погибшими и пострадавшими произошла в понедельник на Новорижском шоссе в Москве.

По предварительным данным, грузовик въехал в колонну военных автобусов (ПАЗ). По одним данным, в аварии погибли два человека, по другим – четверо. Также пострадали по меньшей мере десять человек. Telegram-канал Mash сообщил, что автобусы принадлежат учебному центру одной из военных частей, он занимается подготовкой водителей для Минобороны.

В экстренных службах и ГИБДД пока только подтверждают факт аварии, подробностей не сообщают.

"Это 27-й километр Новорижского шоссе по направлению в Москву. Там где-то 4-5 автобусов с курсантами ехало. С ними столкнулся самосвал. Я видел погибших на асфальте. Из Москвы двигается много машин скорой помощи. Пробка собралась из-за этого огромная. Скорые заняли где-то три полосы, полосы перекрыты из-за аварии. Там экстренные службы работают: скорая, МЧС. Видимо, там какое-то топливо разлилось, потому что сильный запах", - цитирует очевидца аварии радиостанция "Говорит Москва".