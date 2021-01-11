11 Января 2021
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Общество В России Москва
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

Вакцинация для новых групп населения открывается в Москве со среды, 13 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Речь идет о людях, работающих в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, социального обслуживания населения, управления недвижимостью, а также в туристической сфере.

14 января начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число возрастет с 70 до 100.

В конце декабря Собянин также расширил список групп риска, люди из которых смогут записаться на вакцинацию от коронавируса. Это – занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других. Записаться и сделать прививку смогли также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

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В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

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Теги: москва, вакцинация, коронавирус



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