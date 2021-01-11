11 Января 2021
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Общество Челябинская область
(2021) | Фото: 74.мвд.рф

Текслер поручил представить к наградам полицейских, которые подставили под удар служебный автомобиль, чтобы спасти детей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил представить к наградам полицейских, которые подставили под удар служебный автомобиль, чтобы защитить от столкновения автобус с детьми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Я этот вопрос поставил на контроль, давайте решение примем. Считаю, что ребята-герои, нужно их представить и к региональной награде, важно, что дети остались целыми и невредимыми", - подчеркнул он.

Напомним,авария произошла 4 января. По данным полиции, экипаж ДПС сопровождал автобус хоккейной детской команды Южноуральска. Спортсмены ехали в Златоуст на соревнования по трассе Челябинск - Москва. Всего в салоне находились 17 детей. На 1776 км автодороги на полосу встречного движения выехал автомобиль Киа Сид под управлением молодого человека 2000 года рождения. Инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине, которая неслась на автобус с детьми.

В результате столкновения пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя легковых транспортных средств и пассажирка автомашины Киа были доставлены в медицинское учреждение. Сегодня ночью женщина скончалась.

Отметим, что за десять дней нового года в регионе произошло 59 ДТП, в которых семь человек погибли и 79 пострадали.

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Текслер поручил представить к наградам полицейских, которые подставили под удар служебный автомобиль, чтобы спасти детей

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Теги: Алексей Текслер, ДТП, полицейский, награда,



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