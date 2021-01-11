Байден предложил на пост главы ЦРУ экс-посла США в России

Избранный президент США Джо Байден в понедельник выдвинул на пост директора ЦРУ известного дипломата, представлявшего интересы Штатов по всему миру при многих американских правительствах – от Рейгана до Обамы – Уильяма Билла Бернса.

"Американский народ будет спокойно спать, если Бернс станет нашим следующим директором ЦРУ", - говорится в заявлении Байдена. Он добавил, что Бернс является "образцовым дипломатом с многолетним опытом работы на мировой арене". "Он разделяет мое глубокое убеждение, что разведка должна быть аполитичной", - добавил Байден.

Наблюдатели полагают, что с помощью дипломатического опыта Бернса и его навыков Байден попытается восстановить доверие к спецслужбам, подорванное при Трампе. Также избранного президента вероятно привлек опыт работы Бернса послом США в России при Джордже Буше. А вообще на дипломатических должностях Бернс состоит с 1982 года, служил при пяти президентах, как демократах, так и республиканцах.