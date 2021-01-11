Турция начала расследование в отношении Facebook и WhatsApp

Совет по вопросам конкуренции Турции начал расследование в отношении компании Facebook и ее приложения WhatsApp из-за новых пользовательских правил.

Также регулятор приостановил действие нового пользовательского соглашения WhatsApp.

Главным поводом стало появление пункта, согласно которому мессенджер может передавать личные данные пользователей корпорации Facebook для изучения их привычек и вкусов, сообщает "МК".

Это также послужило причиной, по которой некоторые турецкие чиновники, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отказались от пользования WhatsApp.

Турецкие власти перенесут все служебные чаты в приложение BiP, которое принадлежит Turkcell Iletisim Hizmetleri AS.