Дождались: В Пермском крае стартовала массовая вакцинация от коронавируса

В Перми началась массовая вакцинация против коронавируса. Об этом в своем Instagram сообщил глава региона Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Видел в комментариях жалобы на отказ некоторых медучреждений в вакцинации людей старше 60 лет. В краевом минздраве заверили, что проблему решили — "Спутник V" можно ставить и жителям старше 60 лет, если нет противопоказаний", - сообщил глава региона.

Поставить прививку можно в поликлиниках №2, №4, №5, №7, ГКП г. Перми, КБ Свердловского района, ГБ №6 и ГКБ им. С.Н. Гринберга. В каждое учреждение поступило по 150-250 комплектов вакцины.

Для того, чтобы получить вакцину - необходима предварительная запись. Сделать это можно через регистратуру больниц, сайт Госуслуги и сервис k-vrachu.



До конца месяца в регион поставят 108 тыс. комплектов вакцины В связи с этим по поручению губернатора в Пермском крае закупили 45 спецхолодильников для хранения, термоконтейнеры для перевозки, хладоэлементы и терморегистраторы.