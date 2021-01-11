Власти Москвы затевают создание цифрового досье на каждого жителя, будут собирать даже данные об оценках детей

11 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО В России Москва
коллаж, Сергей Собянин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Москвы затевают создание цифрового досье на каждого жителя, будут собирать даже данные об оценках детей

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы потратит 185 млн рублей на создание новой системы хранения персональных данных жителей города. Собирать будут все, что можно собрать на людей, включая информацию об успеваемости детей в школе и домашних животных.
Читайте также:

На сайте госзакупок размещен тендер о развитии и модернизации государственной информационной системы "Централизованное ведение профиля заявителя". Подрядчика определят 1 февраля, на модернизацию системы отводится восемь месяцев. То есть уже к концу года столичные власти рассчитывают собрать на каждого москвича полное досье, включая информацию о родственниках, личном автотранспорте, данные о домашних животных, успеваемости детей в школе и пр.

Слежка оправдывается тем, чтобы оперативно оказывать услуги, но зачем для этого собирать данные об успеваемости детей или домашних животных, непонятно. При этом досье может использоваться для оказания давления на людей из-за неизбежных утечек, ведь у злоумышленников будут все данные на человека. Так, в начале декабря из ДИТ по причине "человеческого фактора" в сеть утекли данные на 300 тыс. москвичей, переболевших коронавирусом, то есть врачебная тайна, что для некоторых может иметь непредсказуемые последствия. Но никто за это ответственности не понес.

Кроме того, закон о персональных данных запрещает собирать информацию на граждан без определенной цели. Однако в условиях цифровизации этот закон просто игнорируется, чего не гнушается и премьер Михаил Мишустин, который открыто признал: цифровые платформы создаются для того, чтобы собирать данные на граждан. Специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов отмечал, что власти собирают данные на граждан с одной целью - "круто все про всех знать". Об этом ему в частных разговорах не раз говорили чиновники в московской мэрии.

Отметим, что в декабре АО "Электронная Москва" объявило аукцион на поставку программного обеспечения "Видеодетектор для поиска силуэтов людей в кадре" и для хранения и обработки данных силуэтов людей. В материалах было указано, что система распознавания силуэтов должна будет одновременно обрабатывать не менее 30 тыс. потоков видеоданных с камер государственной информационной системы "Единый центр хранения и обработки данных", а также с архивных записей. При отслеживании каждый силуэт получит свой трек, по которому граждан можно будет искать в базе данных. То есть слежка будет организована и по силуэтам, а не только по лицам, что само по себе представляет опасность для граждан, ведь посторонние лица могут просто купить данные об их передвижении.

Что касается данных об успеваемости детей, то они могут использоваться в целях доноса на семьи в органы опеки. Этому посвящена еще одна инициатива московских властей - о внедрении в школах автоматизированной системы "Классный помощник". Вероятно, с ней будет интегрирована система ДИТ Москвы.

Ведущая Анна Шафран выразила возмущение действиями городских властей, вообще не замечающего людей и не спрашивающего их мнения. А также тратой бюджетных средств на то, что очень многих граждан не устраивает.

При этом сам сбор информации в одном месте противоречит принципу ее децентрализованного хранения для большей безопасности. Видимо, московские власти так воодушевлены перспективой собрать полное досье на горожан, что не обращают на это внимания. Такой же недостаток имеет и запланированный единый федеральный информационный регистр с досье на каждого гражданина России.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что уровень защищенности данных, которые собирает московский департамент, не соответствует сегодняшним требованиям и не является безопасным. А штрафы за утечки данных смехотворные и никто реально за утечки не отвечает. Об этом же заявлял и депутат Госдумы Николай Николаев, который отметил, что мы вообще не знаем, что происходит с данными на нас.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти Москвы затевают создание цифрового досье на каждого жителя, будут собирать даже данные об оценках детей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: персональные данные, цифровизация, слежка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети