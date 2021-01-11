Власти Москвы затевают создание цифрового досье на каждого жителя, будут собирать даже данные об оценках детей

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы потратит 185 млн рублей на создание новой системы хранения персональных данных жителей города. Собирать будут все, что можно собрать на людей, включая информацию об успеваемости детей в школе и домашних животных.

На сайте госзакупок размещен тендер о развитии и модернизации государственной информационной системы "Централизованное ведение профиля заявителя". Подрядчика определят 1 февраля, на модернизацию системы отводится восемь месяцев. То есть уже к концу года столичные власти рассчитывают собрать на каждого москвича полное досье, включая информацию о родственниках, личном автотранспорте, данные о домашних животных, успеваемости детей в школе и пр.

Слежка оправдывается тем, чтобы оперативно оказывать услуги, но зачем для этого собирать данные об успеваемости детей или домашних животных, непонятно. При этом досье может использоваться для оказания давления на людей из-за неизбежных утечек, ведь у злоумышленников будут все данные на человека. Так, в начале декабря из ДИТ по причине "человеческого фактора" в сеть утекли данные на 300 тыс. москвичей, переболевших коронавирусом, то есть врачебная тайна, что для некоторых может иметь непредсказуемые последствия. Но никто за это ответственности не понес.

Кроме того, закон о персональных данных запрещает собирать информацию на граждан без определенной цели. Однако в условиях цифровизации этот закон просто игнорируется, чего не гнушается и премьер Михаил Мишустин, который открыто признал: цифровые платформы создаются для того, чтобы собирать данные на граждан. Специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов отмечал, что власти собирают данные на граждан с одной целью - "круто все про всех знать". Об этом ему в частных разговорах не раз говорили чиновники в московской мэрии.

Отметим, что в декабре АО "Электронная Москва" объявило аукцион на поставку программного обеспечения "Видеодетектор для поиска силуэтов людей в кадре" и для хранения и обработки данных силуэтов людей. В материалах было указано, что система распознавания силуэтов должна будет одновременно обрабатывать не менее 30 тыс. потоков видеоданных с камер государственной информационной системы "Единый центр хранения и обработки данных", а также с архивных записей. При отслеживании каждый силуэт получит свой трек, по которому граждан можно будет искать в базе данных. То есть слежка будет организована и по силуэтам , а не только по лицам, что само по себе представляет опасность для граждан, ведь посторонние лица могут просто купить данные об их передвижении.

Что касается данных об успеваемости детей, то они могут использоваться в целях доноса на семьи в органы опеки. Этому посвящена еще одна инициатива московских властей - о внедрении в школах автоматизированной системы "Классный помощник". Вероятно, с ней будет интегрирована система ДИТ Москвы.

Ведущая Анна Шафран выразила возмущение действиями городских властей, вообще не замечающего людей и не спрашивающего их мнения. А также тратой бюджетных средств на то, что очень многих граждан не устраивает.

При этом сам сбор информации в одном месте противоречит принципу ее децентрализованного хранения для большей безопасности. Видимо, московские власти так воодушевлены перспективой собрать полное досье на горожан, что не обращают на это внимания. Такой же недостаток имеет и запланированный единый федеральный информационный регистр с досье на каждого гражданина России.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что уровень защищенности данных, которые собирает московский департамент, не соответствует сегодняшним требованиям и не является безопасным. А штрафы за утечки данных смехотворные и никто реально за утечки не отвечает. Об этом же заявлял и депутат Госдумы Николай Николаев, который отметил, что мы вообще не знаем, что происходит с данными на нас.