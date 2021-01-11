Госдуме предложили обеспечить охрану "беззащитных" силовиков из ФСБ и Росгвардии

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его коллега, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев в первый рабочий день 2021 года внесли в нижнюю палату парламента законопроект о госзащите силовиков.

Депутаты обеспокоились несправедливостью: сейчас закон позволяет защищать судей, прокуроров, следователей, аудиторов Счетной палаты, таможенников и т.д., но оставляет без защиты сотрудников и военнослужащих четырех федеральных органов исполнительной власти (МВД России, Росгвардия, Минобороны России, СВР России). Точнее, их могут начать защищать, но только с условием: осуществление оперативно-розыскной, следственной деятельности или дознания; участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, исполнение приговоров, постановлений и определений судов; непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп; непосредственное участие в борьбе с терроризмом; непосредственное участие в специальных операциях или выполнение специальных функций по обеспечению безопасности Российской Федерации.

"Существующее положение ставит в неравное положение сотрудников (военнослужащих) одних правоохранительных и силовых органов по отношению к сотрудникам других аналогичных органов. При этом с учетом специфики задач, возложенных на МВД, Росгвардию, Минобороны и СВР, угроза для жизни и личной безопасности сотрудников (военнослужащих) этих ведомств может возникать безотносительно их личного (непосредственного) участия в поименованных Федеральным законом мероприятиях (охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, пресечение действий вооруженных преступников, борьба с терроризмом, специальные операции и т.д.)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Хинштейн и Пискарев предлагают уровнять росгвардейцев, полицейских и сотрудников спецслужб с теми, кого закон уже защищает.

Также депутаты указывают, что на практике росгвардейцы охраняют не только своих сотрудников, но и всех силовиков. В состав Росгвардии из МВД ранее были выведены ОМОН и СОБР. Но при этом закон о госзащите до сих пор не приведен в соответствие с изменившимся законодательством и предполагает, что охранять силовиков должны полицейские. Депутаты предлагают устранить эту коллизию.