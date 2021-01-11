В челябинском аэропорту произошла утечка газа

В аэропорту Челябинска выявили утечку газа в здании котельной и на наружных газопроводах. В отношении АО "Челябинское авиапредприятие" возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В аэропорту завершена прокурорская проверка соблюдения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности, в ходе которой в здании котельной аэропорта и на наружных газопроводах выявлена утечка природного газа. В ходе проверки она была устранена.

Гендиректор АО "Челябинское авиапредприятие" получил представление с требованием устранить нарушения. Также в отношении предприятия возбуждено административное дело.