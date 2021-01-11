В МЧС дали советы свердловчанам, как пережить аномальные холода

В предстоящие дни в Свердловской области прогнозируется аномально холодная погода.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, местами температура воздуха опустится ниже -30 градусов. В связи с этим в ведомстве советуют свердловчанам помнить о рисках, связанных с морозами.

В частности, следует соблюдать меры пожарной безопасности и призывать к бдительности окружающих. Все виды отопления (печное, газовое и электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев, а использование электроприборов – соответствовать инструкции. Также категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.

Выходя на улицу, нужно одеваться теплее и следить за тем, как одеваются ваши дети. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже -20 градусов детям, пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями. А туристические походы и дальние поездки в такую погоду лучше отменить.

Если же в морозы потребуется помощь, необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.