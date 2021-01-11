Дальнейшим урегулированием конфликта в Карабахе займутся премьеры России, Армении и Азербайджана - Путин

Владимир Путин в понедельник, 11 января, проводит переговоры в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждается реализация трехстороннего мирного соглашения, заключенного в конце осени 2020 года.

Открывая встречу, российский президент сообщил, о чем пойдет речь: "Надо наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования. Имею в виду вопросы по российскому миротворческому контингенту, охране объектов культурного наследия, по открытию границ, разблокированию транспортных коридоров". По словам Путина, всеми этими вопросами займется трехсторонняя группа под председательством премьер-министров России, Армении и Азербайджана.

Президент России поблагодарил Пашиняна и Алиева, прилетевших в Москву, за согласие поучаствовать в трехсторонних очных переговорах (но во время приветствия лидеры конфликтующих сторон так и не подали друг другу руки в знак приветствия).

"Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с соседними странами, поэтому мы с переживаниями следили за вспыхнувшим конфликтом. Хочу поблагодарить коллег за позитивную оценку усилий России по посредничеству. Мы с вами находились в постоянном контакте и вместе искали компромисс. После переговоров, в том числе и ночных, было согласовано трехстороннее соглашение, которое мы с вами подписали. Можно констатировать, что договоренности последовательно реализуется. Это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования в интересах обоих народов", - заявил Путин.

Он отметил и значительный вклад в урегулирование ситуации России: " Действует 23 наблюдательных поста в зоне конфликта. Сейчас обстановка в регионе спокойная. С 14 ноября в Карабах вернулись более 48 тыс. человек. Произведен обмен пленными и телами погибших. Более 800 тонн стройматериалов и более 1,5 млн тонн гуманитарной помощи доставлено в регион Россией. Проверено 182 км дорог российскими специалистами по разминированию".