В Тюменском медвузе пятая смерть преподавателя с момента начала пандемии коронавируса

Ушел из жизни доцент кафедры пропедевтической и факультетской терапии Тюменского государственного медицинского университета Дмитрий Ковальчук. Об этом Накануне.RU сегодня сообщили в пресс-службе вуза.

Скончался педагог еще 4 января. Церемония прощания состоится через восемь дней со дня смерти - 12 января в ритуальном зале № 2 Морфологического центра (ул. Семовских, д. 14, время прощания с 13.00 до 13.45 часов). Причина смерти Ковальчука не раскрывается.

Сообщается, что в медицинском вузе он работал с 1992 года, более 29 лет на кафедре пропедевтической и факультетской терапии в должности ассистента, доцента, был профессионалом в области "Нефрологии". Проводил занятия для студентов, ординаторов, врачам на циклах повышения квалификации.

"Талантливый и высоко эрудированный врач и педагог, человек высоких деловых и духовных качеств. На протяжении многих лет активно занимался научно-исследовательской работой, являясь автором научных статей по нефрологии, участник многочисленных конгрессов, форумов, конференций, в том числе за рубежом. Под его руководством разработана программа по циклу "Нефрология" для ординаторов и врачей. За плодотворную педагогическую, научную и медицинскую деятельность награжден многочисленными почетными грамотами и благодарностями. Память о прекрасном, благородном человеке, талантливом ученом и педагоге навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении на сайте вуза.

Отметим, что это уже пятая смерть преподавателя тюменского медвуза с начала пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось и о других смертях преподавателей ТюмГМУ. Двое, предположительно, умерли от коронавируса - завкафедрой анатомии человека, топографической анатомии и оперативной хирургии Сергей Пантелеев, 58-летний доцент кафедры хирургических болезней Евгений Иванов.

Также скончались 81-летняя доцент кафедры педиатрии института НПР Лидия Кретинина и 76-летняя доцент кафедры инфекционных болезней Татьяна Дроздова.