Эксперты ВОЗ 14 января приедут в Китай для расследования возникновения COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибудут в Китай для выяснения причин возникновения COVID-19, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

ВОЗ будет проводить соответствующие исследования в сотрудничестве с китайскими специалистами, передает РИА Новости.

В состав группы экспертов входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Россию в ней представляет заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Ранее в ВОЗ допустили, что в мире было несколько первичных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. В организации не сомневаются, что вирус имеет естественное происхождение.

Напомним, в США звучали заявления, что коронавирус имеет искусственное происхождение, и что "нулевым пациентом" был сотрудник уханьской биологической лаборатории. Однако позже глава бюро разведки и исследований (INR) госдепартамента США Эллен Маккарти заявила, что ее ведомство не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса.