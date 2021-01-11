11 Января 2021
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Экономика Челябинская область
обогатительная фабрика, Александринская горно-рудная компания, (2021) | Фото: РМК

АГК (входит в РМК) переработала 10 млн тонн руды

На обогатительной фабрике Александринской горно-рудной компании (входит в Группу "Русская медная компания") переработали 10 млн тонн руды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

На момент запуска фабрики в 2001 году ее мощности по переработке сырья не превышали 400 тысяч тонн в год. Это соответствовало объему добычи на Александринском месторождении медно-цинковых руд. В 2011 году на фабрике началась реконструкция. Благодаря начатой модернизации технологический процесс адаптировали к переработке руды с месторождения "Чебачье" в Верхнеуральском районе, а мощности по обогащению увеличили до 800 тысяч тонн в год. Также была увеличена площадь главного корпуса обогащения и создан открытый склад руды для хранения запасов сырья.

обогатительная фабрика, Александринская горно-рудная компания,(2021)|Фото: РМК

В 2016 году рудник "Чебачий" вышел на проектную мощность добычи 800 тысяч тонн руды в год. Сейчас основные добычные работы ведутся на трех горизонтах рудника: 335, 365 и 400 метров. Продолжаются работы по разработке самого нижнего горизонта, который расположен на глубине 420 метров. Его утвержденные запасы составляют около 700 тысяч тонн руды. Приступить к добыче на новом планируют в 2022 году.

На предприятии продолжается обновление производственных мощностей. Одно из последних новшеств – установка горизонтальных фильтр-прессов на линиях медной и цинковой флотации.

обогатительная фабрика, Александринская горно-рудная компания,(2021)|Фото: РМК

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АГК (входит в РМК) переработала 10 млн тонн руды

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Теги: РМК, руда, фабрика, переработка,



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